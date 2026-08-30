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जयन्त चौधरी का सपा पर हमला, बोले- यह पीडीए नहीं, उनकी पीड़ा है… चौधरी साहब का समाज चुनाव में बदला लेगा

By Santosh Shukla Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:03 PM (IST)

रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने लखनऊ में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'पीडीए' उनकी पीड़ा है और चौधरी साहब का समाज चुनाव में बदला लेगा।

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HighLights

  1. जयन्त चौधरी ने सपा के 'पीडीए' को उनकी पीड़ा बताया।

  2. योगी सरकार के डिफेंस कॉरिडोर और शिक्षा मॉडल की प्रशंसा की।

  3. रालोद का पश्चिमी यूपी से पूरे प्रदेश में विस्तार का लक्ष्य।

राज्य ब्यूरो लखनऊ। लगभग नौ माह बाद लखनऊ पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयन्त चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि हमें राजनीति सिखाने का दावा करने वालों को चौधरी चरण सिंह का समाज माफ नहीं करेगा।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्श प्रेक्षागृह में रविवार को आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में जयन्त ने कहा कि अब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई है। बात अहंकार, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की है। बिना नाम लिए कहा कि कोई पीडीए नहीं है, यह उनकी पीड़ा है। बौखलाहट है, जिसका जवाब जनता चुनाव में दे देगी।

कहा कि कई लोगों को चरण सिंह ने राजनीति में आगे बढ़ाया। वो समय के साथ भूल गए, लेकिन चुनाव सामने आया तो चौधरी साहब फिर याद आ गए। इस बहाने ब्राहृाण और सवर्ण समीकरण भी साधने का प्रयास किया गया।

मंच पर ‘पूर्वांचल में बढ़ते कदम, आओ लखनऊ चलें हम’ के बैनर लगे हुए थे। साफ है कि रालोद पश्चिम उप्र के एक क्षेत्र से निकलकर प्रदेशभर में पैर पसारने में जुटा है। पार्टी लगातार सपा के खिलाफ हमलावर है, जबकि भाजपा की तरह बूथ प्रबंधन में भी जुटी है।

जयन्त ने सपा समेत अन्य विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि चौधरी साहब की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होना, उनके विचारों को अपनाना होगा। कहा कि रालोद जातिवाद की धुर विरोधी है।

चौधरी चरण सिंह को महान अर्थशास्त्री और चौधरी अजीत सिंह को बेहद पढ़ा लिखा व्यक्तित्व बताया। दोनों नेता सर्वसमाज को लेकर चले। कहा कि आने वाली पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए।

जयन्त ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि तमिलनाडु के बाद यूपी ही ऐसा राज्य है जहां डिफेंस कारिडोर बन रहा। 30 हजार करोड़ का निवेश हो चुका है। इतना ही निवेश और किया जाएगा। बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा। पहले इसी यूपी को ‘उल्टा पुल्टा प्रदेश’ कहा जाता था।

सपाइयों पर तंज कसते हुए कहा कि सामने वाला ट्विटर-ट्विटर खेल रहा है। पहले तो इन लोगों ने छात्रों से कहा खूब चीटिंग करो। अब कहते हैं बंद स्कूल चालू करो। उन्होंने कहा कि

यूपी में स्कूलों को लेकर योगी सरकार ने कायाकल्प माडल दिया, जिसे अन्य राज्य अपना रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम में जयन्त चौधरी का स्वागत पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बीके शुक्ला ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया। जयन्त ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल की संगठनात्मक प्राथमिकताओं, कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं वैचारिक पार दर्शिता पर विशेष नजर है।

कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जमीनी स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर संवाद स्थापित करें। चौधरी ने कहा कि रालोद का मजबूत राजनीतिक आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब पार्टी अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ेगी।

कहा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ अवध और पूर्वांचल के साथ व्यापक राजनीतिक एवं सामाजिक संवाद का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंच पर मंत्री अनिल कुमार, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, अनिल दूबे, प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राजसिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष अनुपम मिश्र समेत कई अन्य उपस्थित थे।