जम्मू कश्मीर में हुए बस हादसे में CM योगी ने जताया शोक, दुर्घटना में 10 की मौत; 55 घायल

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: अमृतसर से कटरा जा रही एक बस के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 55 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक सरकारी हैंडल ने ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा- "प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।"

हादसे को लेकर अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 55 लोग घायल हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। इसके अलावा सीआरपीएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंच कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है।

#WATCH | Bus accident in Jammu | 10 people died and around 55 are injured. All have been evacuated. Rescue operation is almost complete. SDRF team is also present on the spot. The bus was carrying more passengers than the prescribed limit and will be probed during the probe: SSP…