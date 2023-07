JSV ग्रुप के लखनऊ व बाराबंकी स्थित ठिकानों पर IT का छापा, गैलेंट ग्रुप पर हुई छापेमारी में भूमिका आई थी सामने

सूत्रों का कहना है कि आयकर की जांच में सामने आया था कि गैलेंट ग्रुप ने कई जमीनें जेएसवी ग्रुप के माध्यम से खरीदी थीं और बदले में जेएसवी ग्रुप को बड़ी रकम नकद दी गई थी। आयकर की टीमों ने लखनऊ में महानगर व कानपुर रोड समेत जेएसवी ग्रुप के अन्य ठिकानों पर छानबीन की। इसके अलावा बाराबंकी में भी दो से अधिक स्थानों पर छापा मारा गया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयकर विभाग ने गैलेंट समूह की कंपनियों की छानबीन के दाैरान सामने आई जानकारियों के आधार पर प्रतिष्ठित कार कंपनियों के डीलर जेएसवी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है। जेएसवी ग्रुप के लखनऊ व बाराबंकी स्थित लगभग 10 ठिकानों पर गहन छानबीन की गई है। बाराबंकी में भी दो से अधि‍क स्‍थानों पर छापा सूत्रों का कहना है कि आयकर की जांच में सामने आया था कि गैलेंट ग्रुप ने कई जमीनें जेएसवी ग्रुप के माध्यम से खरीदी थीं और बदले में जेएसवी ग्रुप को बड़ी रकम नकद दी गई थी। आयकर विभाग की टीमों ने गुरुवार को लखनऊ में महानगर व कानपुर रोड समेत जेएसवी ग्रुप के अन्य ठिकानों पर छानबीन की। इसके अलावा बाराबंकी में भी दो से अधिक स्थानों पर छापा मारा गया। बाराबंकी में रियल एस्टेट कारोबारी हबीबुल्ला के ठिकाने को भी खंगाला गया है। आयकर विभाग ने नकदी, संपत्तियों के दस्तावेज, जेवर व इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए हैं। देर रात तक आयकर की छानबीन जारी थी। माना जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। जेएसपी ग्रुप का संचालन बाराबंकी निवासी जयशंकर वर्मा व उनके दो बेटे करते हैं। ग्रुप के लखनऊ व बाराबंकी में कार कंपनियों के शोरूम हैं। आयकर विभाग ने अप्रैल माह में गोरखपुर के गैलेंट समूह के 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली व बिहार स्थित ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। समूह का रियल एस्टेट में बड़ा निवेश भी सामने आया था। इसी कड़ी में गैलेंट ग्रुप व जेएसवी ग्रुप के बीच जमीनों को लेकर हुई डील भी सामने आई थीं। जेएसवी ग्रुप के अन्य कारोबार में भी निवेश की जानकारी सामने आई हैं। आयकर विभाग के अधिकारी अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं।

Edited By: Vinay Saxena