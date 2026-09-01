लखनऊ में है एशिया का पहला महिला कॉलेज, स्थापना के 125 साल पूरे, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

अखिल सक्सेना, लखनऊ। जिस दौर में बेटियों की शिक्षा समाज के लिए किसी बदलाव से कम नहीं थी, उसी दौर में अमीनाबाद के बीचों-बीच एक कमरे में छह लड़कियों से शुरू हुई छोटी-सी पहल ने इतिहास रच दिया।

18 अप्रैल 1870 को इसाबेला थोबर्न ने जिस स्कूल की नींव रखी थी, वही आगे चलकर आईटी कॉलेज के रूप में महिला शिक्षा की ऐसी मशाल बना, जिसकी रोशनी देश ही नहीं एशिया तक पहुंची। यही संस्थान एशिया का पहला महिला कॉलेज भी बना।

इस गौरवशाली यात्रा में संस्थान ने तमाम बेटियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और अपने सपनों को उड़ान देने का मंच दिया। यहां से पढ़कर निकलीं तमाम छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में समाज में कॉलेज का मान बढ़ा रही हैं। मंगलवार को आईटी कॉलेज अपना 125वां संस्थापक दिवस मनाएगा।

कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था कॉलेज 1886 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की देखरेख में यहां ललित कला की कक्षाएं शुरू हुई थीं। 1894 में यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध हो गया। प्राचार्य प्रो. नीरजा मसीह बताती हैं कि 1901 में कॉलेज की संस्थापिका इसाबेला थोबर्न का निधन हो गया था। उनकी स्मृति में संस्थापक दिवस मनाया जाता है।