IRCTC लाया धांसू ऑफर: लखनऊ से सिर्फ 5 दिनों में करें महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन

शिव गोविंद मिश्रा, लखनऊ। यदि आप सितंबर 2026 में धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लेकर आया है। यह यात्रा 4 रात और 5 दिनों की होगी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के खूबसूरत और पवित्र स्थलों-उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और इंदौर की सैर कराई जाएगी।

यह विशेष टूर 20 से 24 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यात्रियों के लिए लखनऊ से इंदौर आने-जाने की सुविधा सीधे फ्लाइट से रहेगी, साथ ही ठहराव के लिए थ्री-स्टार होटल और खाने-पीने का पूरा इंतजाम पैकेज में शामिल है।

इस यात्रा में आपको उज्जैन के महाकालेश्वर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर, महेश्वर में अहिल्याबाई का किला, महल व नर्मदा घाट, मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल और हिंडोला महल तथा इंदौर का पितृ पर्वत और खजराना गणेश मंदिर घुमाया जाएगा।

पैकेज का खर्च (प्रति व्यक्ति): अकेले ठहरने पर: ₹48,500

दो लोगों के साथ ठहरने पर: ₹42,500

तीन लोगों के साथ ठहरने पर: ₹40,300

बच्चे के साथ (बेड सहित): ₹36,100

बच्चे के साथ (बिना बेड): ₹19,500 IRCTC उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यह बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी। बुकिंग आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctctourism.com या पर्यटन भवन (गोमती नगर, लखनऊ) स्थित कार्यालय से कर सकते हैं।

यात्रा की मुख्य बातें: आवागमन व ठहराव: लखनऊ से इंदौर और वापसी की फ्लाइट टिकट, 3-स्टार होटल में रुकने और भोजन की पूरी व्यवस्था।

प्रमुख दर्शन स्थल: उज्जैन: महाकालेश्वर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर। ओंकारेश्वर: प्रसिद्ध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। महेश्वर: अहिल्याबाई किला व महल, अखिलेश्वर मंदिर, सहस्त्रधारा और नर्मदा घाट। मांडू: जहाज महल और हिंडोला महल। इंदौर: पितृ पर्वत और खजराना गणपति मंदिर।

किराया और शुल्क विवरण: सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹48,500 प्रति व्यक्ति

डबल ऑक्यूपेंसी: ₹42,500 प्रति व्यक्ति

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹40,300 प्रति व्यक्ति

चाइल्ड विथ बेड (माता-पिता के साथ): ₹36,100

चाइल्ड विदाउट बेड: ₹19,500 बुकिंग कैसे करें? IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र) अजीत कुमार सिन्हा के अनुसार, सीटें सीमित हैं और बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर होगी। आप ऑनलाइन बुकिंग irctctourism.com पर कर सकते हैं या लखनऊ स्थित पर्यटन भवन (गोमती नगर) कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।