फ्लाइट से सफर और लग्जरी होटल में स्टे! IRCTC कराएगा दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन, सिर्फ इतना लगेगा किराया

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) अगले माह दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ महेश्वर, मांडू और इंदौर की सैर कराएगा। यह यात्रा 20 से 24 सितंबर तक चार रात व पांच दिन की होगी।

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि लखनऊ से इंदौर जाने एवं इंदौर से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से होगी। आईआरसीटीसी खानपान एवं ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में करेगा। यात्रा के दौरान उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर का दर्शन कराया जायेगा।