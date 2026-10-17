IPS अधिकारी राठौर किरीट कुमार हरिभाई का ट्रांसफर, वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त पद पर तैनाती

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को एक आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किया है। 2010 बैच के आईपीएस अफसर राठौर किरीट कुमार हरिभाई का तबादला पीएसी मुख्यालय से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट किया गया है।

पीएसी लखनऊ सेक्टर में दिसंबर 2023 से डीआईजी के पद पर तैनात रहे आईपीएस अफसर राठौर किरीट कुमार हरिभाई अब धर्मनगरी वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त का पद संभालेंगे। लखनऊ में 30 जुलाई 2023 को पुलिस अधीक्षक अपराध पुलिस महानिदेश कार्यालय में तैनात हुए राठौर किरीट कुमार हरिभाई इसी वर्ष दिसंबर में डीआईजी के पद पर प्रोन्नत होकर पीएसी लखनऊ सेक्टर में तैनात थे। 30 जनवरी 2024 से उनकी तैनाती लखनऊ में डीआईजी, पीएसी सेक्टर के पद पर दर्ज है। उन्हें 2023 में पुलिस महानिदेशक की ओर से सिल्वर और गोल्ड प्रशंसा डिस्क भी मिली थी।

साइबर ठगी की कोशिश का मामला भी आया था सामने सितंबर 2025 में राठौड़ उस समय चर्चा में आए थे, जब एक साइबर ठग ने उनके सरकारी सीयूजी नंबर पर फोन कर खुद को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम थाने का पुलिस अधिकारी बताया था। रिपोर्ट के अनुसार, कॉलर ने उनके नंबर से आतंकियों से बातचीत किए जाने का आरोप लगाकर डराने की कोशिश की। राठौड़ ने इसे साइबर ठगी की कोशिश समझते हुए लखनऊ के महानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।