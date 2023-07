UP Flood Situation: यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के निर्देश, PAC-SDRF की तैनाती

UP Flood Situation मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के सख्‍त न‍िर्देशों के बाद यूपी के बाढ़ प्रभाव‍ित प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के ल‍िए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी ज‍िला अध‍कार‍ियों को न‍िर्देश जारी क‍िये हैं। जिलाधिकारियों की पीएसी व एसडीआरएफ की तैनाती की मांग के साथ ही तत्काल उनके लिए ईधन सहित आवश्यकतानुसार वाहन भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

UP Flood Situation: यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के निर्देश

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। बाढ़ प्रभावित जिलों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए हैं। लोकभवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारी समय रहते बाढ़ से संबंधित राहत कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लें। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन किया जाए। राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों की पीएसी व एसडीआरएफ की तैनाती की मांग के साथ ही तत्काल उनके लिए ईधन सहित आवश्यकतानुसार वाहन भी भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर समय से बच्चों महिलाओं व बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की तीन कंपनियो की नौ टीमे वाराणसी, इटावा, मीरजापुर, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद एवं लखनऊ में है। आवागमन हेतु 18 ट्रक, छह बस, 12 ट्रेवलर, 17 टीयूवी, 12 बोलेरो व पांच एम्बुलेंस, 20 मोबाइल, 60 हैण्ड हेल्थ सेट, 17 सेटेलाइट फोन एवं चार बीजीएएन टर्मिनल उपलब्ध हैं। राज्य आपदा मोचन बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 7952 आपदा मित्र व आपदा सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बैठक में सचिव गृह एवी राजामौलि, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, केएस प्रताप, विशेष सचिव गृह, डा. अनिल कुमार सिंह तथा कमांडेंट एसडीआरएफ, सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Edited By: Prabhapunj Mishra