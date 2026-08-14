संवेदहीनता की पराकाष्ठा, लखनऊ में अर्थी पर पिता का शव और सादे कागज पर अंगूठा लगवाता रहा बेटा
Lucknow News: सात जुलाई को पिता की तबीयत खराब हुई तो महेंद्र इलाज कराने की बात कहकर उन्हें ले गया। इसके बाद नौ जुलाई को घर पर ही छत्रपाल की मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
संपति के लालच में बेटे ने पिता के शव से खाली कागज पर अंगूठा लगवाया
इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित, पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुरु की जांच
रहीमाबाद थाना क्षेत्र का मामला, चचेरे भाई के साथ मिलकर बेटे ने किया कृत्य
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से संवेदहीनता की पराकाष्ठा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संपत्ति के लिए रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला खड़ौहा गांव से सामने आया है।
ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का चोरी-छिपे वीडियो बना लिया, जो अब सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। संपत्ति के लालच में इकलौते बेटे ने पिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले शव से अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया।
बेटे के इस कृत्य में उसका चचेरा भाई भी मददगार बना। ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है।
खड़ौहा के 76 वर्षीय छत्रपाल का इकलौते बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी से विवाद चल रहा था। पारिवारिक कलह के चलते 2023 में बुजुर्ग दंपती घर छोड़कर बेटियों के पास रहने लगे थे। छत्रपाल ने करीब साढ़े पांच बीघा जमीन में से तीन बीघा जमीन बेटियों सुमन, राजरानी व रामरानी के नाम बैनामा कर दी थी। बेटियों ने बाद में जमीन बेच दी।
महेंद्र और उसकी पत्नी इसका विरोध कर रहे थे। मृतक की बेटी सुमन के मुताबिक, सात जुलाई को पिता की तबीयत खराब हुई तो महेंद्र इलाज कराने की बात कहकर उन्हें ले गया। इसके बाद नौ जुलाई को घर पर ही छत्रपाल की मौत हो गई।
आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले ही महेंद्र ने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के अंगूठे को सादे कागजों पर लगवा लिया। इसके बाद पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवारजन के मुताबिक, परिवार में विवाद नया नहीं था।
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वर्ष 2022 में घरेलू कलह से परेशान होकर छत्रपाल की पत्नी मूला गंगा नदी में कूद गई थीं। उस समय महेंद्र ने अन्य लोगों की मदद से उन्हें बचाया था। इसके बाद भी परिवार में विवाद खत्म नहीं हुआ। इंस्पेक्टर अरुण त्रिगुनायक ने बताया कि वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है।