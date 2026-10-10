रंग लायी शनिवार को विद्यार्थियों के पासपोर्ट की विशेष व्यवस्था की पहल, 49 जिलों के युवाओं ने उठाया लाभ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : विद्यार्थियों, शोध व अन्य शैक्षणिक कार्य के लिए बाहर जाने वाले युवाओं के लिए पासपोर्ट विभाग की पहल रंग लायी। शनिवार को अवकाश के दिन भी लखनऊ सहित प्रदेश के चारों पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पासपोर्ट आवेदन के बाद की प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब संबंधित थाने से रिपोर्ट लगने के बाद इन युवाओं के पासपोर्ट जारी हो जाएंगे।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ ने अपने अधीन आने वाले 49 जिलों के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने, उच्च शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण एवं रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने के उद्देश्य से पासपोर्ट फस्ट अपारच्युनिटी नेक्स्ट अभियान की शुरुआत की है।

अभियान के तहत शनिवार को अवकाश के दिन का अपाइंटमेंट लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर एवं वाराणसी के लिए खोला गया था। इन पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर शनिवार को करीब तीन हजार युवाओं ने पासपोर्ट आवेदन की अपनी प्रक्रिया को पूरा किया।