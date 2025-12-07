IndiGo Crisis: लखनऊ में अभी दुरुस्त नहीं इंडिगो एयरलाइन का प्रबंधन, यात्री हो रहे परेशान

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ : इंडिगो एयरलाइन में क्रू की कमी के साथ ही इनके कुप्रबंधन का खामियाजा उत्तर प्रदेश के यात्री लगातार पांचवें दिन झेल रहे हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी से रविवार को भी इंडिगो एयरलाइन की 24 उड़ानें निरस्त हैं।

इसके अलावा जो संचालित भी की जा रही हैं, ‍वह काफी प्रभावित यानी विलंबित हैं। पीक समय यानी सुबह और शाम को सबसे अधिक उड़ानें प्रभावित हैं। उधर वाराणसी में इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो रहीं हैं। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को भी निरस्त रहीं। दोपहर तक एयरलाइन ने अपनी 24 उड़ानों को निरस्त कर दिया। इसमें अधिकांश उड़ानें सुबह छह से 11 और दोपहर 3:30 से शाम 7:30 बजे की हैं। दोपहर में आठ उड़ानों ने अपने समय से उड़ान भरी।

शनिवार रात 12:35 बजे मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ान 6ई-5264,सुबह छह बजे की पुणे से आने वाली उड़ान 6ई-338, सुबह 6:35 बजे दिल्ली से आने वाली उड़ान 6ई-6350, अहमदाबाद-लखनऊ की उड़ान 6ई-6244, दिल्ली-लखनऊ की 6ई-2107, हैदराबाद लखनऊ 6ई-453, हैदराबाद-लखनऊ 6ई-6253, रायपुर-लखनऊ 6ई-6522, पटना-लखनऊ 6ई-925, दिल्ली-लखनऊ 6ई-2159, दम्माम-लखनऊ 6ई-098, दिल्ली-लखनऊ 6ई-6018 निरस्त रहीं। इसी तरह लखनऊ से उड़ान भरने वाली 6ई-2108 लखनऊ- दिल्ली, 6ई-142 लखनऊ-अहमदाबाद, 6ई-523 लखनऊ-हैदराबाद, 6ई-2026 लखनऊ-दिल्ली, 6ई-146 लखनऊ- गुवाहाटी, 6ई-6521 लखनऊ-रायपुर, 6ई-6902 लखनऊ-पटना, 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली, 6ई-515 लखनऊ-दिल्ली, 6ई-6222 लखनऊ-मुंबई, 6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली, 6ई-435 लखनऊ-बेंगलुरु, 6ई-6255 लखनऊ-हैदराबाद, 6ई-518 लखनऊ -चेन्नई, 6ई-6552 लखनऊ-चंडीगढ़ , 6ई-118 लखनऊ-पुणे निरस्त रहीं।

प्रयागराज एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की मंजूरी नही मिली प्रयागराज में शनिवार की शाम प्रयागराज एयरपोर्ट पर उस वक्त सन्नाटा छा गया जब यात्रियों को पता चला कि दिल्ली से आने वाली और जाने वाली दोनों फ्लाइटें एक बार फिर रद हो गईं। एयरफोर्स से नाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से एलाइंस एयर को अपनी उड़ानें कैंसिल करनी पड़ीं। तीन दिन से लगातार फ्लाइटें या तो देरी से आ रही हैं या रद हो रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली की दो और मुंबई की एक फ्लाइट रद् हुई थीं, जबकि बेंगलुरु की फ्लाइट पांच घंटे लेट पहुंची थी।

वाराणसी में सामान्य हो रहीं इंडिगो की उड़ानें वाराणसी में इंडिगो की उड़ानें धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। रविवार को अभी तक किसी उड़ान के रद होने की सूचना नहीं है। पुणे से आने वाला विमान (उड़ान संख्या 6ई497) निर्धारित समय से लगभग दो घंटे देरी से तड़के 4:40 बजे पहुंचा और सुबह 5:30 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। मुंबई से उड़ान संख्या 6ई 5123 अपने तय समय से सुबह 9 बजे यहां पहुंची और निर्धारित समय से सुबह 9:40 बजे वापस मुंबई के लिए उड़ान भरी। गाजियाबाद व बेंगलुरु की उड़ानें भी निर्धारित समय पर पहुंचने की संभावना है।