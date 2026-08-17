भारत-नेपाल सीमा विवाद पर आया बड़ा फैसला, अब आसमान से होगी निगरानी; ड्रोन से होगा सर्वे
भारत-नेपाल सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद को सुलझाने के लिए अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ में हुई बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने तीन साल में हवाई सर्वेक्षण पूरा करने पर सहमति जताई है।
HighLights
भारत-नेपाल सीमा विवाद सुलझाने को ड्रोन तकनीक का उपयोग।
तीन साल में हवाई सर्वेक्षण पूरा करने पर बनी सहमति।
लखनऊ में हुई बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत-नेपाल सीमा पर लंबे समय से उलझे सीमा पार जमीन के मामले को सुलझाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा। दोनों देशों के सर्वे अधिकारियों ने सीमा के आर-पार खेती, मकान और अन्य तरह के कब्जे की वास्तविक स्थिति का तीन वर्ष में सर्वेक्षण पूरा करने पर सहमति जताई है।
इसके लिए पहली बार यूएवी-ड्रोन से हवाई तस्वीरें ली जाएंगी। दोनों देशों के अधिकारी इन तस्वीरों और जमीन से जुटाए गए आंकड़ों का संयुक्त रूप से विश्लेषण करेंगे। मानसून समाप्त होने के बाद सितंबर-अक्टूबर से संयुक्त सर्वे शुरू होने की उम्मीद है।
यह निर्णय शुक्रवार को लखनऊ में हुई सर्वे अधिकारियों की समिति (एसओसी) की 13वीं बैठक में लिया गया। नेपाल की ओर से बैठक का नेतृत्व सर्वे विभाग के उपमहानिदेशक सुशील डंगोल ने किया। सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि सीमा के दोनों ओर कहां-कहां दूसरे देश के नागरिकों की जमीन पर खेती हो रही है अथवा आवास और अन्य तरह की बसावट है।
वास्तविक स्थिति को तकनीकी रूप से किया जाएगा दर्ज
ड्रोन से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर इन स्थानों की वास्तविक स्थिति को तकनीकी रूप से दर्ज किया जाएगा, ताकि सीमा पार कब्जे की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच एक समान समझ बन सके। भारत-नेपाल सीमा के नदी वाले हिस्सों में सीमा निर्धारण के समय स्थिर सीमा सिद्धांत (फिक्स्ड बाउंड्री प्रिंसिपल) अपनाया गया था। बाद के वर्षों में सैकड़ों नदियों की धार बदल गई।
इससे सीमा के दोनों ओर जमीन की स्थिति भी बदलती गई। कई जगह ऐसी स्थिति बनी कि एक देश के नागरिक दूसरे देश की सीमा में आने वाली जमीन पर खेती करने लगे या वहां रहने लगे। वर्ष 2007 में भारत और नेपाल के बीच 182 सेट स्ट्रिप मैप पर हस्ताक्षर के दौरान भी यह स्थिति सामने आई थी। इसमें कई स्थानों पर दोनों देशों के नागरिकों द्वारा एक-दूसरे के देश की जमीन पर खेती करने या आवास बनाने की जानकारी मिली थी।
अब संयुक्त सर्वेक्षण के जरिये ऐसे स्थानों की मौजूदा स्थिति को तकनीकी साक्ष्यों के साथ दर्ज किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों की समिति दोनों देशों के बाउंड्री वर्किंग ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) के अधीन काम करती है। बीडब्ल्यूजी का नेतृत्व दोनों देशों के सर्वे विभागों के प्रमुख करते हैं। वर्ष 2014 में दोनों देशों ने बीडब्ल्यूजी गठित करने पर सहमति जताई थी।
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इसे नो-मैन्स लैंड की सफाई, सीमा स्तंभों के निर्माण, पुनर्स्थापन और मरम्मत, सीमा पार संपत्तियों के अभिलेखों को अद्यतन करने व सीमा प्रबंधन से जुड़े अन्य तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। सर्वे आफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2014 से सीमा संबंधी तकनीकी सर्वे चल रहा है। शुरुआती दौर में यह काम मैनुअल तरीके से होता था। बीच-बीच में विभिन्न कारणों से सर्वे रुकता भी रहा। अब इसे फिर से गति देने पर सहमति जताई है। इस बार सर्वे में ड्रोन तकनीक को भी शामिल किया गया है।
यूपी के सात जिले नेपाल सीमा से जुड़े
भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा करीब 1751 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगी सीमा करीब 579 किलोमीटर लंबी है। प्रदेश के सात जिले नेपाल से सीधे जुड़े हैं। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज शामिल हैं।