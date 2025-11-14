Language
    Indian Railways: वंदे भारत के बाद अब अराजकतत्वाें के निशाने पर शताब्दी एक्सप्रेस, पथराव के कारण टूटे खिड़की के कांच

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    Indian Railways : तेज आवाज के साथ सीट नंबर चार की खिड़की के कांच टूट गए। खिड़की के पास बैठे लाेग हड़बड़ी में दूसरे स्थान पर भागने लगे। पथराव से यात्रियाें में दहशत हाे गई। पथराव की सूचना पर ट्रेन काे राेका गया।

    खिड़की के कांट टूटने से खलबली मच गई

    जागरण संवाददाता, लखनऊः भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब अराजक तत्व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन काे निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार काे लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के पर औरैया जिले के फफूंद रेलवे के आगे कुछ लाेगाें ने पथराव कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज गति से चल रही ट्रेन की बाेगी सी-16 पर तीन से अधिक पत्थर फेंके जाने के कारण खिड़की के कांट टूटने से खलबली मच गई। तेज आवाज के साथ सीट नंबर चार की खिड़की के कांच टूट गए। खिड़की के पास बैठे लाेग हड़बड़ी में दूसरे स्थान पर भागने लगे। पथराव से यात्रियाें में दहशत हाे गई। पथराव की सूचना पर ट्रेन काे राेका गया।
    फफूंद में अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव
    दिबियापुर में उत्तर मध्य रेलवे के फफूंद रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव से यात्रियाें में खुशी की लहर है। दरभंगा से मदार (अजमेर) तक चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन का दरभंगा से यहां पहुंचने का निर्धारित समय 6:08 है। पहले दिन यह ट्रेन 7:39 पर फफूंद स्टेशन पर पहुंची। यह ट्रेन सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्टेशन अधीक्षक अजय राय रोहित कुमार ने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस के साप्ताहिक स्टॉपेज के बाद कुछ महीनों में लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार, फरक्का एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस व एक अन्य एक्सप्रेस ट्रेन का भी ठहराव होने की उम्मीद है।