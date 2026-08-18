अब कम पैसों में मालगाड़ी से भेजे जा सकेंगे लोडेड ट्रक, रेलवे ने रो-रो पॉलिसी में किया बदलाव

निशांत यादव, लखनऊ। अपने करीब के जिले तक ट्रकों पर लदा सामान भेजना हो या फिर कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर राज्यों तक। रेलवे की मालगाड़ियों पर सामान लदे ट्रकों को लोड कर उनको अब और तेजी के साथ सस्ती दर पर भेजा जा सकेगा। रेलवे ने मालगाड़ियों पर लदे ट्रकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वर्ष 2022 की रोल ऑन-रोल आफ (आरओ-आरओ) पालिसी में बदलाव कर दिया है।

नए नियम के तहत न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी तक मालगाड़ी की बुकिंग सामान सहित ट्रकों की लोडिंग के लिए हो सकेगी। अब तक प्रति वैगन और दूरी के हिसाब से टैरिफ लागू था। अब प्रति टन के अनुसार रेलवे केवल तीन स्लैब में दूरी निर्धारित करके टैरिफ लेगा। इससे कम वजन और कम दूरी का सामान भेजना ट्रांसपोर्टरों के लिए आसान हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक ट्रैफिक कामर्शियल (रेट्स) स्फूर्ति सिंह ने सभी जोनल मुख्यालयों को पत्र भेज दिया है।

दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों पर अंकुश लगाने, ट्रकों के धुएं से पर्यावरण के संरक्षण और एक राज्य से दूसरे राज्य सस्ती दर पर तेजी से ट्रक सहित माल पहुंचाने के लिए रेलवे ने छह जुलाई 2022 को आरओ-आरओ पॉलिसी की शुरुआत की थी।

इसका कुछ असर दिखा और बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर आटोमोबाइल सहित अन्य जरूरी सामान मालगाड़ियों पर लोड कर उसे भेजने लगे। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पिछले वर्ष कारों की लंबी वेटिंग पर नियंत्रण हुआ। रेलवे को आय हुई तो उसने नेपाल सीमा सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कार्गो टर्मिनल बना दिए।

वर्ष 2022 की पालिसी में ट्रांसपोर्टरों को कम वजन का सामान अपने नजदीकी स्टेशनों तक पहुंचना महंगा पड़ रहा था। रेलवे ने दूरी के हिसाब से जो 51 टैरिफ बनाए थे, उसमें भी कई विसंगतियां थीं। इसके चलते ट्रांसपोर्टरों का आरओ-आरओ स्कीम से मोहभंग होने लगा था। इसे देखते हुए कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक और कम वजन का सामान ट्रकों से भेजने वाले ट्रांसपोर्टरों व कंपनियों को लुभाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त से इस योजना में संशोधन किया है।