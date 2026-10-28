अब ट्रेनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नहीं चार्ज होंगे मोबाइल फोन, रेलवे ने अचानक क्यों लिया बड़ा फैसला?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चलती ट्रेन में अब रात 11 से सुबह पांच बजे तक मोबाइल फोन की चार्जिंग नहीं हो सकेगी। रेलवे ने 25 अक्टूबर को ट्रेन में चार्जिंग के समय पावर बैंक फटने की घटना का संज्ञान लेते हुए सभी जोनल मुख्यालयों को आदेश जारी किया है। बीती 25 अक्टूबर को मुंबई से हावड़ा जा रही ट्रेन 12809 मुंबई मेल ओडिशा के बंडामुंडा के पास से गुजर रही थी, तब ही उसकी बोगी बी-3 में एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के दौरान फट गया था।

इस घटना का संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी, बिजली इंजीनियरिंग (सामान्य) सौमित गुप्ता ने कोचों में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट को रात 11:00 बजे से सुबह पांच बजे तक बंद रखने के संबंध में निर्देश दिए हैं। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि हाल ही में दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक घटना हुई है, जहां ट्रेन के आन-बोर्ड स्टाफ ने रात को मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट बंद नहीं किए थे।