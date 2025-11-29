Language
    रियल एस्टेट कारोबारी के बैंक लोन की परतें भी खंगालेगा आयकर विभाग

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    Income Tax Survery : लोन की रकम को निवेश कहां किया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आयकर विभाग मोईन खान व उसके स्वजन के बैंक खातों में पिछले कुछ वर्ष में हुए लेनदेन को भी खंगाल रहा है।

    लखनऊ में आयकर विभाग का मुख्यालय

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : आयकर विभाग बहराइच में नगीन मोल्डिंग व इंफ्रा हाइट्स के संचालक अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के बैंकों से लगभग 20 करोड़ रुपये के लोन की परतें भी खंगालेगा।

    आयकर को छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों व मोईन खान की वाट्सएप चैट से इसके सुराग मिले हैं। लोन की रकम को निवेश कहां किया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आयकर विभाग मोईन खान व उसके स्वजन के बैंक खातों में पिछले कुछ वर्ष में हुए लेनदेन को भी खंगाल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयकर विभाग ने बहराइच में रियल एस्टेट कारोबारी मोईन खान के आवास के अलावा उसके करीबी कारोबारियों के आगरा, मथुरा व बरेली के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार मोईन ने कई व्यापारियों से बिना किसी लिखापढ़ी के 35 से 40 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था। इसे लेकर भी छानबीन शुरू की गई है।

    इस मामले में मोईन खान से जुड़े अन्य कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। छापेमारी में आयकर विभाग को 40 से 50 करोड़ रुपये की कर चोरी की आशंका है। बरामद दस्तावेजों के आधार पर कुल कर चोरी का आंकलन किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में खरीदी गई संपत्तियों की कीमत का वास्तविक मूल्यांकन भी कराया जा रहा है।

    बहराइच में बड़ी प्लाटिंग कर रही एक कंपनी में भी मोईन खान का पैसा लगा होने का संदेह है। आगरा-मथुरा के प्लास्टिक के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों द्वारा भी कर चोरी किए जाने की आशंका है। बहराइच निवासी मोईन खान का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा था। जांच एजेंसियों को इसके चलते उस पर संदेह हुआ था और जांच शुरू की गई थी।