रियल एस्टेट कारोबारी के बैंक लोन की परतें भी खंगालेगा आयकर विभाग

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : आयकर विभाग बहराइच में नगीन मोल्डिंग व इंफ्रा हाइट्स के संचालक अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के बैंकों से लगभग 20 करोड़ रुपये के लोन की परतें भी खंगालेगा। आयकर को छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों व मोईन खान की वाट्सएप चैट से इसके सुराग मिले हैं। लोन की रकम को निवेश कहां किया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आयकर विभाग मोईन खान व उसके स्वजन के बैंक खातों में पिछले कुछ वर्ष में हुए लेनदेन को भी खंगाल रहा है।

आयकर विभाग ने बहराइच में रियल एस्टेट कारोबारी मोईन खान के आवास के अलावा उसके करीबी कारोबारियों के आगरा, मथुरा व बरेली के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार मोईन ने कई व्यापारियों से बिना किसी लिखापढ़ी के 35 से 40 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था। इसे लेकर भी छानबीन शुरू की गई है।

इस मामले में मोईन खान से जुड़े अन्य कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। छापेमारी में आयकर विभाग को 40 से 50 करोड़ रुपये की कर चोरी की आशंका है। बरामद दस्तावेजों के आधार पर कुल कर चोरी का आंकलन किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में खरीदी गई संपत्तियों की कीमत का वास्तविक मूल्यांकन भी कराया जा रहा है।