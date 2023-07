यूपी में कई उद्योगपतियों पर आयकर व‍िभाग की जांच चल रही है। व‍िभाग उद्योगपतियों के रियल एस्टेट में बड़े न‍िवेश को खंगाल रहा है। ऐसे में गैलेंट ग्रुप की बाराबंकी में 100 एकड़ जमीन म‍िली है। वहीं जेएसवी ग्रुप को 45 करोड़ नकद भुगतान की जानकारी भी मिली है। बता दें क‍ि आयकर विभाग कुछ अन्य रियल एस्टेट कारोबारियों के बारे में भी छानबीन कर रहा है।

IT Raid In UP:यूपी में आयकर व‍िभाग की छापेमारी जारी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। आयकर विभाग कई उद्योगपतियों के रियल एस्टेट में किए गए बड़े निवेश की कड़ियां खंगालने में जुटा है। जेएसवी ग्रुप के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। सूत्रों का कहना है कि गैलेंट समूह के संचालकों ने बाराबंकी में लगभग 100 एकड़ जमीन खरीदी थी। इन जमीनों के खरीद-फरोख्त में जेवीएस ग्रुप की भूमिका भी थी। यह भी सामने आया है कि जमीनों की खरीद के दौरान लगभग 45 करोड़ रुपये का नकद भुगतान भी किया गया था। बाराबंकी के रियल एस्टेट कारोबारी हबीबुल्लाह ने भी कुछ जमीनें बेची थीं। नोटबंदी के दौरान उसने कई किसानों की जमीनों का खरीदा भी था। आयकर विभाग इससे जुड़े अन्य तथ्यों की गहनता से छानबीन कर रहा है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी लखनऊ में पांच तथा बाराबंकी में दो स्थानों पर अपनी छानबीन जारी रखी। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। प्रतिष्ठित कार कंपनियों के डीलर जेएसवी ग्रुप के ठिकानों से मिले दस्तावेजों व कई बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग ने इससे पूर्व अप्रैल माह में गोरखपुर के गैलेंट समूह के 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली व बिहार स्थित ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। रियल एस्टेट में बड़े निवेश की जानकारी सामने आने के बाद की गई पड़ताल में जेएसवी ग्रुप का कनेक्शन भी सामने आया था। जेएसवी ग्रुप के संचालक जयशंकर वर्मा ने कई जमीनों का सौदा किया था। सूत्रों का कहना है कि आयकर की चोरी के मामले में पेनाल्टी लगाए जाने की तैयारी है। आयकर विभाग कुछ अन्य रियल एस्टेट कारोबारियों के बारे में भी छानबीन कर रहा है।

