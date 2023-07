UP: अनी बुलियन के विरुद्ध जांच में ED ने निहारिका सिंह को फिर भेजा नोटिस, एक अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया

लखनऊ में अनी बुलियन कंपनी के नाम पर करीब 600 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी अजीत कुमार गुप्ता को पीजीआई थाने की पुलिस ने गिरफ्तार क‍िया था। अजीत कुमार गुप्ता के सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आइएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी निहारिका सिंह को पूछताछ के ल‍िए नोट‍िस भेजा है।

UP News: आइएफएस निहारिका सिंह को ED ने फिर भेजा नोटिस

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अनी बुलियन ठगी के मामले में आइएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी निहारिका सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर नोटिस जारी कर एक अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पूर्व ईडी ने निहारिका सिंह को नोटिस देकर 11 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने नहीं आई थीं। निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटे जाने के मामले में ईडी ने अनी बुलियन ग्रुप आफ कंपनीज के विरुद्ध दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले के तहत निहारिका सिंह को दोबारा नोटिस भेजा है। वह इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात हैं। निहारिका सिंह अनी बुलियन कंपनी के संचालक अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी हैं। ईडी की जांच में सामने आया था कि अनी बुलियन कंपनी के कई खातों से ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी ट्रांसफर की गई थी। वह अनी बुलियन के कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुई थीं। इन्हीं तथ्यों को लेकर उनसे सवाल-जवाब किए जाने हैं। ईडी ने वर्ष 2019 में अनी बुलियन के संचालकों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इससे पूर्व निवेशकों ने लखनऊ व सुलतानपुर समेत अन्य जिलों में अनी बुलियन के संचालक अजीत कुमार गुप्ता व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए थे।

