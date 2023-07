Eye Flu In UP यूपी के कानपुर में एलएलआर और उर्सला की ओपीडी में मंगलवार को करीब 450 से अध‍िक कंजक्टिवाइटिस के मरीज पहुंचे। आंखों में खुजली जलन आदि से परेशान लोगों की संख्या नेत्र अस्पतालों में अचानक बढ़ गई है। हैलट और उर्सला में डॉक्टरों का कहना है कि आंख में परेशानी को लेकर आने वालों में प्रत्येक तीसरा या चौथा व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित है।

Eye Flu In UP: कंजक्टिवाइटिस के मरीजों से भरी रही एलएलआर और उर्सला की ओपीडी

