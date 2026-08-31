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जनता दर्शन में भाई ने लगाई बहन के इलाज की गुहार, मुख्यमंत्री ने तुरंत भेजा अस्पताल और शुरू कराया इलाज

By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:32 PM (IST)

Janta Darshan:

सोमवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सोमवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 

HighLights

  1. जनता दर्शन में अयोध्या के गरीब परिवार की गुहार पर योगी ने दिखाई संवेदनशीलता

  2. आर्थिक मदद का भी भरोसा बोले-धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या के एक गरीब भाई के लिए सोमवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट जीवन की बड़ी यादगार बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता उस वक्त सामने आई, जब बहन की गंभीर बीमारी की जानकारी मिलते ही उन्होंने कागजी कार्यवाही का इंतजार किए बिना उसे तत्काल लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री आवास से एंबुलेंस के जरिए पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वजन को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। अयोध्या निवासी श्याम सोनकर ने जनता दर्शन में मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी बहन बबिता कुछ दिनों से अयोध्या में भर्ती थीं और डाक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर किया है।

परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण इलाज को लेकर परेशानी सामने आ रही थी। समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और पीड़िता को मुख्यमंत्री आवास से ही डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर भेज दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पताल में डाक्टरों की निगरानी में बबिता का उपचार शुरू हुआ। बहन के भर्ती होने और इलाज शुरू होने की जानकारी मिलते ही श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर फोन कर इलाज शुरू होने की जानकारी दी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

इलाज के लिए आर्थिक मदद की फरियाद भी सुनी

जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले कई लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपते हुए इलाज के खर्च का एस्टीमेट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा और जरूरतमंदों को सरकार की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

जनता दर्शन में एक मासूम अपनी मां के साथ फरियाद लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री ने पहले उसकी मां की समस्या सुनी और फिर बच्ची से प्यार से बात करने लगे। उन्होंने चाकलेट मंगाई और खुद उसके सामने रैपर खोलने लगे। मुख्यमंत्री के हाथ में चाकलेट देखते ही बच्ची खिलखिला उठी। मुख्यमंत्री और बच्ची के बीच इस आत्मीय संवाद ने वहां मौजूद फरियादियों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी।

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