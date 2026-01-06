NCR के छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने दी IIMT यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को हरी झंडी 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए आइआइएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ का आफ-कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा स्थित इस आफ-कैंपस के संचालन के लिए प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

आइआइएमटी विश्वविद्यालय का एक कालेज पहले से ही ग्रेटर नोएडा में संचालित है। उसी के पास लगभग पांच एकड़ भूमि पर नया आफ-कैंपस तैयार किया गया है, जिसकी इमारत बनकर पूरी हो चुकी है। इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आइआइएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ की मान्य डिग्री मिलेगी।

आफ-कैंपस में बीटेक, बीबीए, बीसीए और एमबीए जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 और उसके द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत विश्वविद्यालयों को आफ-कैंपस खोलने की अनुमति का प्रावधान है।