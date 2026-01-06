NCR के छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने दी IIMT यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मेरठ के आइआइएमटी विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा में ऑफ-कैंपस खोलने को मंजूरी दे दी है। यह पश्चिमी यूपी और एनसीआर में उच्च शि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए आइआइएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ का आफ-कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा स्थित इस आफ-कैंपस के संचालन के लिए प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
आइआइएमटी विश्वविद्यालय का एक कालेज पहले से ही ग्रेटर नोएडा में संचालित है। उसी के पास लगभग पांच एकड़ भूमि पर नया आफ-कैंपस तैयार किया गया है, जिसकी इमारत बनकर पूरी हो चुकी है। इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आइआइएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ की मान्य डिग्री मिलेगी।
आफ-कैंपस में बीटेक, बीबीए, बीसीए और एमबीए जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 और उसके द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत विश्वविद्यालयों को आफ-कैंपस खोलने की अनुमति का प्रावधान है।
इसी प्रावधान के तहत आइआइएमटी विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था ‘एसोसिएशन आफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ’ ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि का चयन किया था। इस प्रस्ताव पर 25 फरवरी 2025 को आशय पत्र (एलओआइ) जारी किया गया था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार ने ऑफ-कैंपस के संचालन की अंतिम स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में इससे पहले जेएलए मथुरा यूनिवर्सिटी को भी आफ-कैंपस खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
