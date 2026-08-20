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यूपी में डीएफओ पद पर सिर्फ आईएफएस, एसोसिएशन ने उठाई कैडर रिव्यू और प्रमोशन में सुधार की मांग

By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:44 AM (IST)

आईएफएस एसोसिएशन ने डीएफओ पदों पर केवल आइएफएस अधिकारियों की तैनाती की मांग की, पीपीएस की नियुक्ति पर आपत्ति जताई।

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HighLights

  1. डीएफओ पद पर केवल आइएफएस अधिकारियों की तैनाती हो।

  2. आइएफएस अधिकारियों के लिए डेपुटेशन के अवसर बढ़ाए जाएं।

  3. 16 साल बाद कैडर रिव्यू, पद बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को।

डेपुटेशन पर दूसरे विभागों में भी आइएफएस अधिकारियों की तैनाती की मांग

16 साल बाद हुए काडर रिव्यू में पद न बढ़ने पर फिर केंद्र भेजा जाएगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: जंगलों की निगरानी से लेकर वन अपराध और वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की ‘कमान’ किसके हाथ में हो, इस पर आइएफएस एसोसिएशन ने बुधवार को अपनी आवाज बुलंद की। करीब डेढ़ वर्ष बाद हुई भारतीय वन सेवा (आइएफएस) एसोसिएशन की बैठक में डीएफओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आइएफएस काडर के अधिकारियों की ही तैनाती का मुद्दा प्रमुखता से उठा। एसोसिएशन ने पीपीएस (प्रांतीय वन सेवा) अधिकारियों को जिले का वन अधिकारी बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए मांग की कि डीएफओ के पद पर तैनाती आइएफएस बनने के बाद ही की जाए।
बैठक में यह भी मांग उठी कि आइएफएस अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करने के लिए दूसरे विभागों और संस्थानों में डेपुटेशन पर तैनाती के अवसर बढ़ाए जाएं। एसोसिएशन ने पदोन्नति के अवसर और समयबद्ध प्रमोशन सुनिश्चित करने के साथ रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी रखी। एसोसिएशन ने काडर की संख्या बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। वर्ष 2025 में करीब 16 साल बाद कैडर रिव्यू हुआ, जबकि नियमानुसार यह हर पांच वर्ष में होना चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि समय पर कैडर रिव्यू न होने से स्वीकृत पदों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी। अब कैडर रिव्यू का प्रस्ताव दोबारा केंद्र सरकार को भेजकर पद बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।
बैठक में उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक के पद को लेकर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन का कहना है कि एमडी वन निगम का पद लेवल-16 के अधिकारियों के लिए है, जबकि दूसरे विभागों के निगमों में एमडी के पद सामान्यतः लेवल-11, 12 और 13 के होते हैं। ऐसे में वन निगम के एमडी पद को सीएमडी किए जाने की मांग उठाई गई। गौरतलब है कि आइएफएस एसोसिएशन की पिछली बैठक जनवरी 2025 में हुई थी, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। इसके बाद बुधवार को करीब डेढ़ वर्ष बाद संगठन की बैठक हुई।
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