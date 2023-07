Lucknow News आइएएस अधिकारी अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वार्षिक संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले आइएएस अफसरों को अंतिम मौका देते हुए 14 जुलाई तक का समय प्रदान कर दिया है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। इसमें अधिकारियों को वर्षवार अपनी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज करना होगा।

यूपी में संपत्ति का ब्योरा नहीं दे रहे IAS अफसर, ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 14 तक अंतिम मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आइएएस अधिकारी अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वार्षिक संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले आइएएस अफसरों को अंतिम मौका देते हुए 14 जुलाई तक का समय प्रदान कर दिया है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। इसमें अधिकारियों को वर्षवार अपनी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज करना होगा। आइएएस अधिकारियों को हर वर्ष अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करना होता है। इसके बावजूद अधिकारी इसे समय पर अधिकारी अपलोड नहीं करते हैं। विभाग ने ऐसे आइएएस अधिकारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। सभी अधिकारियों को भेजा गया पत्र विशेष सचिव नियुक्ति श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को इस संबंध में सभी को पत्र भेज दिया है। इसमें केंद्रीय अवर सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मनोज गुप्ता के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो भी आइएएस अधिकारी किन्हीं कारणों से अब तक संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दे पाए हैं वे 14 जुलाई तक अवश्य दे दें। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में ऐसे करीब 10-12 अधिकारी हैं जिन्होंने संपत्तियों का ब्योरा दर्ज नहीं किया है। इसमें से ज्यादातर वो अधिकारी हैं जो इस वर्ष अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। पिछले वर्ष भी पोर्टल खोला गया था, उसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों ने संपत्तियों का ब्योरा दे दिया था। इसके बाावजूद जो अधिकारी रह गए हैं उनके लिए फिर से पोर्टल खोल दिया गया है।

Edited By: Abhishek Pandey