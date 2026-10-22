IAS अधिकारी सुहास एलवाई का पैरा बैडमिंटन में शानदार सफर जारी, जापान एशियाई पैरा खेलों में जीता कांस्य पदक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : विश्व पैरा खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में अपना दबदबा कायम करने का गौरव प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर सुहास एल यथिराज (एलवाई) ने जापान में भी शानदार प्रदर्शन किया है। एशियन पैरा गेम्स 2026 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

उत्तर प्रदेश में सचिव खेल एवं युवा कल्याण के पद पर कार्यरत भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने नागोया में पुरुषों की एकल स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। उन्होंने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया के खिलाड़ियों को हराया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी के खिलाफ कड़े मुकाबले में तीसरा सेट हार गए।

सुहास एल यतिराज ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान के खिलाफ रोमांचक सेमीफाइनल के बाद एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुष एकल एसएल 4 इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुहास शुरुआती गेम 21-23 से हार गए, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने दूसरे गेम में भी वापसी की और 21-8 से जीतकर मैच को डिसाइडर बना दिया। तीसरा गेम 11-पॉइंट के मार्क तक कांटे का रहा, फिर सेतियावान ने एक और गियर ढूंढकर मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल स्कोर 21-23, 21-8 और 15-21 रहा।

सुहास एलवाई 2024 में विश्व चैंपियन रहे। टोक्यो 2020 पैरालिंपिक और पेरिस पैरालिंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले सुहास एलवाई ने एशियन पैरा गेम्स 2023 और 2026 में कांस्य पदक जीता। उनको वर्ष 2021 में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।