यूपी काडर के आइएएस अधिकारी ने मांगा वीआरएस, पहले भी 3 IAS ले चुके हैं VRS

यूपी में वीआरएस लेने वाले आईएएस अधिकार‍ियों की संख्‍या धीरे धीरे बढ़ रही है। यूपी काडर के आइएएस अधिकारी रिग्जियान सैम्फिल ने वीआरएस लेने के लिए आवेदन किया है। वो वर्तमान में रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में तैनात है। बता दें क‍ि इससे पूर्व भी आईएएस अधिकारी रेणुका कुमार (1987 बैच) जुथिका पाटणकर (1988 बैच) और विकास गोठलवाल (2003 बैच) ने भी वीआरएस मांगा था।

आइएएस अधिकारी रिग्जियान सैम्फिल ने वीआरएस लेने के लिए क‍िया आवेदन

लखनऊ, जेएनएन। वर्ष 2003 बैच के आइएएस अधिकारी रिग्जियान सैम्फिल ने वीआरएस लेने के लिए आवेदन किया है। वे इस समय एनसीआर में स्थानिक आयुक्त के पद पर तैनात हैं। इससे पहले भी तीन आइएएस अधिकारी वीआरएस ले चुके हैं। इनमें विकास गोठलवाल, रेणुका कुमार व जूथिका पाटणकर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में तैनात 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रिगज़िन सैम्फेल ने चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। सैम्फेल पिछले एक साल में यूपी कैडर के चौथे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए अनुरोध किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सैम्फेल के वीआरएस अनुरोध की पुष्टि की और कहा कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने कहा, सैम्फेल ने सेवानिवृत्ति मांगी है क्योंकि वह अपने मूल स्थान लद्दाख लौटना चाहते हैं। इससे पहले आईएएस अधिकारी रेणुका कुमार (1987 बैच), जुथिका पाटणकर (1988 बैच) और विकास गोठलवाल (2003 बैच) ने भी वीआरएस मांगा था।

