गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, राजधानी में 30 को तीन घंटे 15 मिनट के प्रवास में UP कार्यसमिति की बैठक में होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। उनका लखनऊ में तीन घंटा 15 मिनट का प्रवास है। भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को यूपी के चुनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाएंगे।

अमित शाह सुबह 10:40 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुबह 10:55 बजे डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आशियाना पहुंचेंगे। यहां पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो दिवसीय भाजपा कार्यसमिति बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित है।

इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर एक से दो बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए उनका समय आरक्षित है। दोपहर 2:15 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

कार्यसमिति में पहुंचेगे 2850 भाजपाई डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में 30 व 31 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेशभर से कुल 2850 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में भाजपा का चुनावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। भाजपा की चुनावी दिशा तय करने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और पार्टी की रणनीति को कारगर बनाने के लिए पदाधिकारियों को नया होमवर्क देंगे।