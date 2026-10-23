वरुण विहार और नैमिष नगर योजना में प्लॉट के लिए मची होड़, LDA के 4520 भूखंडों के लिए आए बंपर आवेदन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आगरा एक्सप्रेसवे की वरुण विहार योजना व सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर आवासीय योजना में भूखंड पाने के लिए आवेदकों के बीच होड़ मची है। अब तक वरुण विहार में पांच गुणा और नैमिष नगर के भूखंडों के सापेक्ष चार गुणा से अधिक आवेदन हो चुके हैं, जबकि अभी दो दिन और आवेदन होंगे। एलडीए दोनों योजनाओं के नए भूखंडों का जल्द पंजीकरण शुरू कराएगा।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण 24 सितंबर से वरुण विहार व नैमिष नगर योजना में भूखंड पाने के लिए पंजीकरण रहा है। 24 अक्टूबर को दोनों योजनाओं के 4520 भूखंडों की बुकिंग पूरी हो रही है। ज्ञात हो कि वरुण विहार योजना 6580 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसमें काशी और कैलाश खंड में 2847 भूखंडों की बुकिंग कराई जा रही है।

ऐसे ही सीतापुर रोड स्थित 3600 एकड़ क्षेत्र की नैमिष नगर योजना में 1673 सहित 4520 भूखंडों का पंजीयन खोला गया है। दोनों योजनाओं में विभिन्न आय वर्गों का ध्यान रखा गया है। इनमें 72 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं, जो 18 मीटर से 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित होंगे।

ये दोनों योजनाएं राजधानी के विस्तार को नई दिशा देंगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, दोनों आवासीय योजनाओं में नए भूखंडों का पंजीकरण शुरू कराने की तैयारी है। वहीं, जो आवेदन हो चुके हैं उनकी नवंबर में ही लाटरी कराई जाएगी।