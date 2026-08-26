न्यायिक आदेश निरस्त होने पर अफसर पर कार्रवाई नहीं: हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- दुर्भावना का ठोस प्रमाण जरूरी

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारी का आदेश कोर्ट से निरस्त हो जाने मात्र से उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्पष्ट, ठोस और सत्यापन योग्य सामग्री होना जरूरी है।

इससे यह साबित हो कि आदेश कानून के अनुसार निर्णय लेने के बजाय दुर्भावना, बाहरी दबाव या किसी अनुचित प्रभाव में पारित किया गया था। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने मेइशेंग चियांग उर्फ चियांग मेई शेंग की रिट याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

याची ने तत्कालीन देवीपाटन मंडल के आयुक्त के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। विवाद 26 जून 2024 को आयुक्त की ओर से पारित आदेश को लेकर था। याची का आरोप था कि यह आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया।

हाई कोर्ट ने पांच अगस्त 2024 को संबंधित आदेश निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से तय करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), गोंडा को भेज दिया था। हाई कोर्ट ने उस समय यह भी कहा था कि संबंधित अपील पर पहले विलंब क्षमा आवेदन का निर्णय किया जाना जरूरी है।

इसके बाद याची ने आदेश निरस्त होने को आधार बनाकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की। उसका कहना था कि अधिकारी ने आचरण नियमों के तहत अपेक्षित सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा का पालन नहीं किया। पीठ ने याची की दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि किसी आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, कानूनी त्रुटि या अन्य कमी पाए जाने से वह आदेश निरस्त हो सकता है, लेकिन इससे अधिकारी के खिलाफ अपने आप अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनता।