अंबेडकरनगर ठेका विवाद: हाई कोर्ट ने कहा- शिकायतकर्ता को जानकारी न देना, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंबेडकरनगर प्रेस क्लब के नवीनीकरण और विस्तार के 1.17 करोड़ रुपये के ठेके से जुड़े मामले में कहा कि किसी शिकायत पर दोबारा विचार के बाद ठेकेदार को योग्य ठहराने का निर्णय शिकायतकर्ता को बताए बिना आगे की प्रक्रिया पूरी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

हालांकि, कोर्ट ने दो माह से अधिक समय से चल रहे निर्माण कार्य और जनहित को देखते हुए ठेका रद करने या काम रोकने से इन्कार कर दिया। राज्य सरकार को चार सप्ताह में याचिकाकर्ता को कारणयुक्त आदेश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी की पीठ ने यह आदेश रंजना पांडेय की याचिका पर 21 अगस्त को दिया। याची ने आरोप लगाया था कि सह-निविदाकार एमएस जय प्रकाश वर्मा ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में चल रहे 3.72 लाख रुपये के कार्य की जानकारी छिपाई और इससे अपनी बोली क्षमता अधिक दिखाई।

स्थानीय निविदा मूल्यांकन समिति ने 22 अप्रैल को शिकायत को सही मानते हुए प्रतिवादी की बोली को गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया था। बाद में मुख्यालय निविदा निस्तारण समिति ने दो मई को मामले को 18 अप्रैल को जारी एसओपी के तहत पुनर्विचार के लिए स्थानीय समिति को भेज दिया।