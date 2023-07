आगरा व मथुरा में 30 वर्षों की लीज पर दिया जाएगा हेलीपोर्ट, आसानी से ले सकेंगे हेलीकाप्टर सेवा का आनंद

Lucknow News आगरा और मथुरा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकाप्टर सेवा संचालन करने के लिए प्रस्तावित हेलीपोर्ट का विकास और संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर किया जाएगा। हेलीपोर्ट को प्रथम 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिया जायेगा। अनुबंध को पुन आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आगरा और मथुरा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकाप्टर सेवा संचालन करने के लिए प्रस्तावित हेलीपोर्ट का विकास और संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर किया जाएगा। हेलीपोर्ट को प्रथम 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिया जायेगा। अनुबंध को पुन: आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आगरा व मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित किया जाएगा। परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा। परियोजना के विकास और संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन की ओर से आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। मंत्री ने बताया कि हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित व संचालित किये जाने के लिए कुछ शर्तों का अनुपालन करना जरूरी होगा। इसके तहत हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित फर्म करेगी। हेलीपोर्ट के अंतर्गत स्थापित होने वाले पुलिस थाना/ चौकी के लिए भूमि की निश्शुल्क व्यवस्था भी संबंधित फर्म करेगी। परियोजना को संचालित करने के लिए इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था पर होने वाला व्यय भी संबंधित फर्म वहन करेगी। चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबंध किये जाने के पूर्व अपफ्रंट प्रीमियम की धनराशि 2.03 करोड़ रुपये जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन आवश्यकता के हिसाब से किया जाएगा। हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की अनुभूति होगी और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

