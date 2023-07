Heavy Rain in Uttar Pradesh पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना होने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 25.6 दर्ज किया गया। शनिवार को भी तामपान में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले तीन-चार दिनों में इसमें और गिरावट देखी जा सकती है।

Heavy Rain in UP : लखनऊ समेत इन 50 जिलों में आज से बारिश का अनुमान; बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ समेत आसपास के जिलों में शनिवार सुबह से रुक-रुक के बारिश हो रही है। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी समेत पश्चिम और पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में रविवार से अगले दो दिनों तक छिटपुट बारिश होगी। इनमें प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और कौशांबी समेत कुल 50 जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मुहम्मद दानिश के मुताबिक, रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होगी। पांच जुलाई से पश्चिमी यूपी में कुछ स्थान और पूर्वी यूपी के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक मानसून का असर दिखेगा, लेकिन बीच-बीच में धूप भी निकलेगी, जिससे उमस बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना होने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 25.6 दर्ज किया गया। शनिवार को भी तामपान में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगले तीन-चार दिनों में इसमें और गिरावट देखी जा सकती है। दो जुलाई सुबह 8:30 बजे तक के लिए लखनऊ समेत अंबेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, रायबरेली, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, और उन्नाव के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सर्वाधिक बारिश बस्ती में 92 मिलीमीटर, गाजीपुर में 77.4 मिलीमीटर और फुरसतगंज में 53.2 मिलीमीटर पर दर्ज हुई है। वहीं, उरई में 23 मिलीमीटर, गोरखपुर में 23.9 मिलीमीटर, बलिया में 14.2 मिलीमीटर, वाराणसी में 30 मिलीमीटर, हमीरपुर में 11 मिलीमीटर, इटावा में 7.0 मिलीमीटर समेत अन्य प्रदेश भर के जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है।

Edited By: Mohammed Ammar