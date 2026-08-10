लखनऊ: दो साल में हेल्थसिटी विस्तार ने बढ़ाया इलाज का दायरा, ट्रांसप्लांट-रेडियोथेरेपी की तैयारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार स्थित हेल्थसिटी विस्तार सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने संचालन के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं।

इस दौरान अस्पताल में पीडियाट्रिक आइसीयू (पीआइसीयू), सर्जिकल आन्कोलाजी और रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं।

अब रेडियोथेरेपी, एमआरआइ, आर्गन ट्रांसप्लांट और विभिन्न रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी है।

अस्पताल के प्रबंध निदेशक डा. संदीप कपूर ने बताया कि मरीजों को गंभीर और जटिल उपचार के लिए दूसरे शहरों की ओर न जाना पड़े, इसके लिए सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।