गहरी साजिश के तहत की गई थी हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो शूटर्स के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब हत्या का कारणों की तह में जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक राजीव कृष्णा ने इस हत्याकांड को लेकर मीडिया को जानकारी दी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के पीछे गहरी साजिश गहरी की बात सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले गोगी गैंग के कई सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस साइंटिफिक तरीके से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी है।

पुलिस मुख्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दो अपराधियों को मार गिराया है। हत्यारे ने पहले पुलिस पर गोली चलाई थी जिसमें दो सिपाही घायल हुए हैं। हत्याकांड में शामिल दो अन्य शूटरों की तलाश की जा रही है जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि हत्याकांड में शामिल देश या विदेश में बैठे सभी आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हत्या के पीछे के कारण को लेकर उन्होंने बताया कि हत्या की प्रमुख वजह गैंग्सटर गोगी पर बनाए गए गाने को माना जा रहा है। जल्द ही आरोपितों के पकड़े जाने पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी । इसके लिए पुलिस ने 11 टीमें में गठित की है।

मोहित पर हरियाणा में 14 मुकदमे उन्होंने बताया कि राज्य में संगठित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में शामिल मोहित पर हरियाणा में 14 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने एनकाउंटर करने वाली टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को दो-दो लाख का इनाम देने की भी घोषणा की है।