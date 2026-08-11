रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बड़ा फैसला, GPO में 24 घंटे होगी राखी मेल की बुकिंग, 10 रुपये में मिलेंगे वाटरप्रूफ लिफाफे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधान डाकघर (जीपीओ) में रक्षाबंधन तक राखी मेल की बुकिंग 24 घंटे होगी। डाक विभाग ने इस बार भी राखी भेजने के लिए डिजाइनर और वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की है। ये लिफाफे 10 रुपये में किसी भी डाकघर से लिए जा सकते हैं।

लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल (पीएमजी) सुनील कुमार राय ने बताया कि मुख्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर व लखनऊ के सभी डाकघरों सहित रेलवे स्टेशन पर रेल डाक सेवा के बुकिंग काउंटर पर राखी मेल की बुकिंग की जा रही है।