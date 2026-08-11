रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बड़ा फैसला, GPO में 24 घंटे होगी राखी मेल की बुकिंग, 10 रुपये में मिलेंगे वाटरप्रूफ लिफाफे
लखनऊ के प्रधान डाकघर में रक्षाबंधन तक राखी मेल की बुकिंग 24 घंटे होगी, साथ ही 10 रुपये में डिजाइनर और वाटरप्रूफ लिफाफे भी मिलेंगे। डाक विभाग ने रविवार ...और पढ़ें
HighLights
प्रधान डाकघर में राखी मेल बुकिंग 24 घंटे होगी।
10 रुपये में डिजाइनर, वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए गए।
रविवार को भी राखी की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधान डाकघर (जीपीओ) में रक्षाबंधन तक राखी मेल की बुकिंग 24 घंटे होगी। डाक विभाग ने इस बार भी राखी भेजने के लिए डिजाइनर और वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की है। ये लिफाफे 10 रुपये में किसी भी डाकघर से लिए जा सकते हैं।
लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल (पीएमजी) सुनील कुमार राय ने बताया कि मुख्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर व लखनऊ के सभी डाकघरों सहित रेलवे स्टेशन पर रेल डाक सेवा के बुकिंग काउंटर पर राखी मेल की बुकिंग की जा रही है।
नजदीकी डाकघर से देश-विदेश में राखी भेज सकते हैं। सभी डाक मंडलों को रक्षाबंधन से पूर्व पड़ने वाले रविवार यानी 16 व 23 को राखी की डिलीवरी के लिए डाकघर खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अवकाश में भी डाकिया अपने वितरण क्षेत्र में राखी की डिलीवरी करेंगे।
यह भी पढ़ें- मिठास रिश्तों की: अंबेडकरनगर DM ईशा प्रिया की अनूठी पहल, पूर्व अधिकारियों को भिजवाए उनके रोपे पौधों के आम
पीएमजी राय ने बताया कि मुख्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी डाकघर में राखी बुकिंग या डिलीवरी से संबंधित किसी समस्या या शिकायत के संबंध में परिक्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9451481919 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर काल या वाट्सएप संदेश भेजने पर समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा।