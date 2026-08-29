27 सितंबर तक चलेगी गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइमिंग
रेलवे ने दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
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गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 सितंबर तक बढ़ा।
यह ट्रेन अब चार अतिरिक्त फेरों के लिए उपलब्ध रहेगी।
दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल का संचालन चार फेरों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर तक दौड़ेगी।
ट्रेन 07075 हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल हैदराबाद से चार, 11, 18 एवं 25 सितंबर को रात नौ बजे चलकर अगले दिन ऐशबाग से रात 12: 58 बजे, लखनऊ सिटी से 1:07 बजे, गोमती नगर से 1:26 बजे होते हुए गोरखपुर सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी।
इसी तरह 07076 गोरखपुर-हैदराबाद 6, 13, 20 एवं 27 सितंबर को गोरखपुर से सुबह 08:30 बजे चलकर
गोमती नगर से दोपहर 12:52 बजे, लखनऊ सिटी से 1:15 बजे, ऐशबाग से 1:40 बजे होते हुए हैदराबाद अगले दिन शाम 5:25 बजे पहुंचेगी।
ट्रेन का ठहराव गोंडा, बाराबंकी ,कानपुर , पुखरायां , उरई , वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर, चंद्रपुर, बल्हारशाह, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, काजीपेट और सिकन्दराबाद स्टेशनों पर होगा।
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