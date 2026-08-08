लखनऊ में कानपुर से गंगाजल लेकर 500 कांवड़ियों ने किया गोपेश्वर महादेव का जलाभिषेक, सुरक्षा में तैनात रही पुलिस

जागरण संवाददाता, मलिहाबाद। श्रावण मास के पावन अवसर पर कानपुर के गंगा तट से जल भरकर लाए 500 कांवड़ियों ने मलिहाबाद स्थित श्री गोपेश्वर नाथ महादेव का पूर्ण निष्ठा से जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गोपेश्वर नाथ को 56 भोग अर्पित किया और चिंतातुर हनुमानजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मोहान रोड पहुंचने पर कांवड़ यात्रा का नगरवासियों और गौशाला परिवार ने भव्य स्वागत किया। स्थानीय प्रशासन, इंस्पेक्टर सुरेंद्र मिश्र और कस्बा इंचार्ज श्रीप्रकाश सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पुलिस की मुस्तैद व्यवस्था से यात्रा सकुशल संपन्न हुई।