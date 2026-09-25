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लखनऊ में बेकाबू कार का कहर: खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, विरोध करने पर महिला और उनके बेटों पर चढ़ाने का प्रयास

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:47 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2026 07:56 PM (IST)

लखनऊ के आशियाना में एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. आशियाना में तेज रफ्तार कार ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी।

  2. विरोध करने पर महिला व बेटों को कुचलने का प्रयास।

  3. पुलिस ने दो नामजद सहित अज्ञात पर केस दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना थाना क्षेत्र में कार सवार युवकों ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। कार में बैठी महिला घायल हो गई। विरोध करने पर कार सवार युवकों ने महिला और उनके बेटों को रौंदने की कोशिश की। गाली-गलौज कर मारपीट भी की गई। कार सवार ने भागते समय एक ट्रक में भी टक्कर मारी।

रजनीखंड शारदा नगर, आशियाना के रहने वाले सात्विक यादव गुरुवार रात करीब 10:30 बजे सालेहनगर तिराहा के पास सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए थे। सैलून के बाहर खड़ी कार में उनकी मां और भाई बैठा था। तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। उनकी मां घायल हो गईं। उनकी मां और भाई कार से बाहर निकले और घटना का विरोध किया।

वह भी सैलून से बाहर आ गए। इस बीच कार से टक्कर मारने वाले कार सवार युवक फिर से लौटे। उनकी मां और दोनों भाइयों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। उन लोगों ने किसी तरह से अलग हटकर अपनी जान बचाई। इसके बाद कार सवार युवकों ने नीचे उतरकर गाली-गलौज और मारपीट की।

भागते समय ट्रक में मारी टक्कर

सात्विक ने बताया कि भागते समय कार सवार युवकों ने ट्रक में भी टक्कर मारी। इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। उन्होंने अपनी मां का उपचार कराया। पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शुक्रवार को दो नामजद और चार-पांच अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। नामजद आरोपितों में सिविल लाइन, प्रयागराज निवासी सौरभ कुमार और सुमित है।