लखनऊ में बेकाबू कार का कहर: खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, विरोध करने पर महिला और उनके बेटों पर चढ़ाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना थाना क्षेत्र में कार सवार युवकों ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। कार में बैठी महिला घायल हो गई। विरोध करने पर कार सवार युवकों ने महिला और उनके बेटों को रौंदने की कोशिश की। गाली-गलौज कर मारपीट भी की गई। कार सवार ने भागते समय एक ट्रक में भी टक्कर मारी।



रजनीखंड शारदा नगर, आशियाना के रहने वाले सात्विक यादव गुरुवार रात करीब 10:30 बजे सालेहनगर तिराहा के पास सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए थे। सैलून के बाहर खड़ी कार में उनकी मां और भाई बैठा था। तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। उनकी मां घायल हो गईं। उनकी मां और भाई कार से बाहर निकले और घटना का विरोध किया।

वह भी सैलून से बाहर आ गए। इस बीच कार से टक्कर मारने वाले कार सवार युवक फिर से लौटे। उनकी मां और दोनों भाइयों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। उन लोगों ने किसी तरह से अलग हटकर अपनी जान बचाई। इसके बाद कार सवार युवकों ने नीचे उतरकर गाली-गलौज और मारपीट की।