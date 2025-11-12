Language
    गोरखपुर में 392 करोड़ रुपये से बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, कैबिनेट बाई सकुर्लेशन से निर्माण की बढ़ी दर को दी गई स्वीकृति

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    गोरखपुर में 392 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण होगा। कैबिनेट ने निर्माण की बढ़ी दर को स्वीकृति दे दी है। इस स्टेडियम के बनने से क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गोरखपुर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की लागत 40 करोड़ रुपये बढ़ाते हुए 392 करोड़ रुपये कर दी गई है। बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी (नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी) को विभागीय दर से अधिक दर पर निविदा दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पहले इस स्टेडियम की लागत 352 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई थी।

    अब जल्द ही इस स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास कराया जाएगा। चयनित निर्माण एजेंसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरु कर सकेगी। स्टेडियम का निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा।


    दो महीने के अंदर स्टे़डियम निर्माण का शिलान्यास कराने की तैयारी है। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार के मुताबिक दो वर्ष में यह स्टेडियम बना दिया जाएगा। गोरखपुर में बनने वाला यह प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन के पास ताल नदौर में 50 एकड़ भूमि में बनाया जाना प्रस्तावित है। इस स्टेडियम में 30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। 11 पिचें बनाई जाएंगी। लगभग 1500 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होगी।

    स्टेडियम के मुख्य परिसर का निर्माण 45 एकड़ में होगा जबकि पांच एकड़ भूमि में अन्य सुविधाओं का विकास होगा। यह स्टेडियम एयरपोर्ट से 23.6 किलोमीटर, राप्तीनगर बस अड्डे से 22 किलोमीटर तथा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 20.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रदेश में फिलहाल कानपुर व लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं, तीसरा स्टेडियम वाराणसी में बनाया जा रहा है।