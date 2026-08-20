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यूपी के 3.53 लाख रसोइयों के लिए खुशखबरी, 1000 रुपये मानदेय जल्द बढ़ा सकती है सरकार

By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:58 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है।

1000 रुपये मानदेय जल्द बढ़ा सकती है सरकार।

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद रसोइये भी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

इनके मासिक मानदेय में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी मिड डे मील प्राधिकरण की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.46 करोड़ विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाता है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। इन्हें पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और वर्ष 2022 में 2000 रुपये किया गया था।

इसके बावजूद रसोइयों का मानदेय अभी भी काफी कम माना जाता है। रसोइयों के मानदेय में केंद्र सरकार का हिस्सा 600 रुपये है। राज्य सरकार अपने हिस्से से इसमें लगातार बढ़ोतरी करती रही है।

अब एक बार फिर मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। रसोइयों को 2000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा 500 रुपये यूनिफॉर्म और 400 रुपये ग्लव्स के लिए दिए जाते हैं।

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