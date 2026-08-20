यूपी के 3.53 लाख रसोइयों के लिए खुशखबरी, 1000 रुपये मानदेय जल्द बढ़ा सकती है सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद रसोइये भी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

इनके मासिक मानदेय में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी मिड डे मील प्राधिकरण की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।