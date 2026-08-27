लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही छात्रा, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां के शिक्षा संकाय विभाग में बीएड कोर्स की एक छात्रा लिफ्ट में फंस गई।

बिजली चली जाने से लिफ्ट में छात्र आधे घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही। यह देख वहां अफरातफरी मच गई। प्रिंस प्रकाश, अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य छात्र नेता भी मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद छात्रा को बाहर निकाला जा सका।