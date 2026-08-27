लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही छात्रा, मची अफरातफरी
University of Lucknow: लिफ्ट में छात्र आधे घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही। यह देख वहां अफरातफरी मच गई।
HighLights
बिजली चली जाने से लिफ्ट में छात्रा आधे घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही
छात्र-छात्राओं ने मिलकर दरवाजा किसी तरह खोलकर छात्रा को बाहर निकाला
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां के शिक्षा संकाय विभाग में बीएड कोर्स की एक छात्रा लिफ्ट में फंस गई।
बिजली चली जाने से लिफ्ट में छात्र आधे घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही। यह देख वहां अफरातफरी मच गई। प्रिंस प्रकाश, अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य छात्र नेता भी मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद छात्रा को बाहर निकाला जा सका।
छात्र नेताओं का आरोप है कि छात्रा के लिफ्ट में फंसे होने की सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई, फिर भी समय से कोई भी टेक्नीशियन नहीं पहुंचा। इसके बाद सबने मिलकर दरवाजा किसी तरह खोलकर छात्रा को बाहर निकाला। छात्रों का आरोप है कि इससे पहले भी लिफ्ट के खराब होने की सूचना दी जा चुकी है।
विश्वविद्यालय के कार्य अधीक्षक प्रो विनीत वर्मा ने बताया कि शिक्षा संकाय के डीन ने लिफ्ट में छात्रा के फंसे होने की सूचना दी थी। इसके लिए इंजीनियर को भेजा गया था। छात्र को सकुशल निकाल लिया गया है।
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