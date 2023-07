प्रो.जान ने योगी की क्षमता पर यहां तक भरोसा जताया है कि वह फ्रांस की हिंसा को चौबीस घंटे में संभाल सकते हैं। यह भी कहा है कि भारत में केवल बुलडोजर के भय के बूते ही कानून-व्यवस्था को संभाला जा सकता है। प्रो.जान ने शुक्रवार शाम ट्वीट कर कहा था कि भारत को फ्रांस की हिंसा को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए।

प्रो.जान ने सीएम योगी की सराहना में एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं।

HighLights बुलडोजर के साथ सीएम योगी की सांकेतिक तस्वीर लगाकर किया ट्वीट यूपी की बदली कानून-व्यवस्था की विदेश में सुनाई पड़ रही गूंज

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की बदली कानून-व्यवस्था में माफिया पर हुई सख्त कार्रवाई एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि 'बाबा' बुलडोजर की धमक पूरे देश ही में ही नहीं विदेश तक पहुंची है। जर्मनी के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ प्रो.एन जान कैम ने योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक कौशल की खुलकर प्रशंसा की है। प्रो.जान ने योगी की सराहना में एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं। 'फ्रांस की हिंसा 24 घंटे में रोक सकते हैं सीएम योगी' प्रो.जान ने योगी की क्षमता पर यहां तक भरोसा जताया है कि वह फ्रांस की हिंसा को 24 घंटे में संभाल सकते हैं। यह भी कहा है कि भारत में केवल बुलडोजर के भय के बूते ही कानून-व्यवस्था को संभाला जा सकता है। प्रो.जान ने शुक्रवार शाम ट्वीट कर कहा था कि भारत को फ्रांस की हिंसा को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए। भरोसा है कि वह चौबीस घंटे में स्थितियां को संभाल लेंगे। दंगाइयों से निपटने के लिए बुलडोजर को बताया बेहतर रास्ता इससे पूर्व प्रो.जान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बुलडोजर के बगल में खड़े योगी आदित्यनाथ की सांकेतिक तस्वीर साझा कर कहा कि भारत में कानून-व्यवस्था को संभालने का का यही एक रास्ता है। इसके अलावा बाकी सब बेतूकी व बेकार की बात है। उन्होंने दंगाइयों से निपटने के लिए बुलडोजर को बेहतर रास्ता बताया है। UP News: सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ के सख्‍त न‍िर्देश, बोले- न रुके परियोजनाओं का कार्य, राज्यांश से कराते रहें काम 'यूपी की कानून-व्यवस्था ठीक है, इस पर अंतरराष्ट्रीय मुहर लगी' प्रो.जान के ट्वीट पर योगी के प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। योगी के प्रशासनिक कौशल व अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति की खूब सराहना कर रहे हैं। प्रो.जान के ट्वीट पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि योगी माडल विदेश में भी सराहा जा रहा है। पिछली सरकारों मेें हर जिले में कर्फ्यू लगता था, आज यूपी पूरी तरह दंगा मुक्त है। कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था ठीक है, इस पर अंतरराष्ट्रीय मुहर लग गई।

