Sonelal Patel Birth Anniversary लखनऊ के इंद‍िरा गांधी प्रत‍िष्‍ठान में आज द‍िग्‍गजों का जमावड़ा होगा। मौका है अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती का। ज‍िसे भाजपा के साथ म‍िलकर अपना दल (एस) बहुत धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे और यूपी की 80 लोकसभा सीटों के ल‍िए रणनीत‍ि तय करेंगे।

Lucknow News: अनुप्र‍िया पटेल, अम‍ित शाह और सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती रविवार को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम भी मौजूद रहेंगे। अपना दल (एस) के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि एनडीए के घटक दल के नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। उधर दूसरी ओर अपना दल (कमेरावादी) सपा के प्रदेश कार्यालय में सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल ने दी। निरंजन ने बताया कि कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे। मालूम हो कि सोनेलाल पटेल का जन्म दो जुलाई 1950 और उनका निधन 17 अक्टूबर 2009 को हुआ था।

