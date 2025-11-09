यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! इस तारीख तक बांटा जाएगा नवंबर का मुफ्त राशन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को नवंबर के मुफ्त राशन का वितरण शनिवार से शुरू हो गया। 25 नवंबर तक चलने वाले इस वितरण के लिए खाद एवं रसद विभाग ने सभी विक्रेताओं को ई-पास मशीनों के प्रयोग के निर्देश दिए हैं।

निश्शुल्क राशन योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन का वितरण किया जाता है। नवंबर माह के वितरण के लिए विभाग ने राशन दुकानदारों को मशीनें सुचारु रखने, नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करने और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था के लिए कहा गया है।