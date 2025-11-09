Language
    यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! इस तारीख तक बांटा जाएगा नवंबर का मुफ्त राशन

    By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को नवंबर का मुफ्त राशन 25 नवंबर तक बांटा जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने ई-पास मशीनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलेगा। पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को नवंबर के मुफ्त राशन का वितरण शनिवार से शुरू हो गया। 25 नवंबर तक चलने वाले इस वितरण के लिए खाद एवं रसद विभाग ने सभी विक्रेताओं को ई-पास मशीनों के प्रयोग के निर्देश दिए हैं।

    निश्शुल्क राशन योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन का वितरण किया जाता है। नवंबर माह के वितरण के लिए विभाग ने राशन दुकानदारों को मशीनें सुचारु रखने, नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करने और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था के लिए कहा गया है।

    पारदर्शिता के लिए पूरा वितरण ई-पास के माध्यम से करने को कहा गया है। विभाग के अनुसार नवंबर का वितरण शुरू होने से पहले ही गोदामों से राशन दुकानों तक स्टाक की सप्लाई कर दी गई थी।

    सभी दुकानों पर क्यूआर आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि राशन सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में राशन सामग्री प्राप्त कर लें।