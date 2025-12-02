Free UPPCS Coaching: पुरुष या महिलाएं... किसे मिलेगा लाभ? यूपी में फ्री में मिलेगी पीसीएस की कोचिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। यह विशेष प्रशिक्षण सत्र गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में संचालित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा–2025 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा।

मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित होने तक कोचिंग सत्र नियमित रूप से संचालित रहेंगे। इसके आवेदन के साथ अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी। दो हजार रुपये की काशन मनी भी जमा करनी होगी।