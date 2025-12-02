Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Free UPPCS Coaching: पुरुष या महिलाएं... किसे मिलेगा लाभ? यूपी में फ्री में मिलेगी पीसीएस की कोचिंग

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    समाज कल्याण विभाग, लखनऊ द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। यह विशेष प्रशिक्षण सत्र गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में संचालित होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा–2025 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा।

    मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित होने तक कोचिंग सत्र नियमित रूप से संचालित रहेंगे। इसके आवेदन के साथ अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी। दो हजार रुपये की काशन मनी भी जमा करनी होगी।

    दस्तावेजों की जांच बाद प्रवेश प्रदान किया जाएगा। कोचिंग सत्र के दौरान अभ्यर्थियों को हास्टल, भोजन और लाइब्रेरी की निश्शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विषय विशेषज्ञों की नियमित कक्षाएं, मुख्य परीक्षा केंद्रित उत्तर लेखन अभ्यास, माडल टेस्ट, परीक्षा पैटर्न आधारित विशेष सत्र और आवश्यक अध्ययन सामग्री भी दी जाएगी।