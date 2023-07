सोमवार देर शाम एक युवक का शव गांव लाया गया। भावलखेड़ा ब्लाक के नियामतपुर गांव निवासी शेर सिंह नोएडा में रहते थे। वह वहां एक विद्यालय में वाहन चालक थे। उनके छोटे भाई कमलेश व गांव के ही वीरपाल भी वाहन चालक थे। वीरपाल के ममेरे भाई बरेली के फरीदपुर के कंजा गांव निवासी सोनू भी साथ में रहकर वाहन चलाते थे।

हरियाणा में हुए हादसे में सगे भाइयों समेत चार की मौत; नोएडा से राजस्थान के मेंहदीपुर जाते हुए हादसा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : नाेएडा से राजस्थान के मेंहदीपुर जा रहे युवकों की कार हरियाणा के पलवल में अनियंत्रित होकर पुल के पिलर से टकरा गई। शनिवार देर रात हुए इस हादसे में दो सगे भाइयों समेत चार की मृत्यु हो गई। मरने वालों में एक बरेली के फरीदपुर के रहने वाले थे। सोमवार देर शाम एक युवक का शव गांव लाया गया। भावलखेड़ा ब्लाक के नियामतपुर गांव निवासी शेर सिंह नोएडा में रहते थे। वह वहां एक विद्यालय में वाहन चालक थे। उनके छोटे भाई कमलेश व गांव के ही वीरपाल भी वाहन चालक थे। वीरपाल के ममेरे भाई बरेली के फरीदपुर के कंजा गांव निवासी सोनू भी साथ में रहकर वाहन चलाते थे। शनिवार रात चारों लोग नोएडा से मेंहदीपुर जाने के लिए कार से रवाना हुए थे। शेर सिंह के रिश्तेदार अमर सिंह ने बताया कि हरियाणा के पलवल में कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पुल के पिलर से टकरा गई। जिससे वीरपाल व कमलेश की मौके पर मृत्यु हो गई। जबकि दोनों अन्य घायलों को रविवार को दिल्ली रेफर किया गया था। सोनू की रास्ते में मृत्यु हो गई। जबकि शेर सिंह ने सोमवार को सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। चारों के स्वजन रविवार को पलवल के लिए रवाना हुए थे। वहां से सोमवार शाम वीरपाल का शव गांव ले आए। जबकि शेष तीनों के शव लेकर स्वजन सुबह तक पहुंच जाएंगे। अमर सिंह ने बताया कि शेर सिंह व कमलेश परिवार सहित नोएडा में रहते थे। जबकि साेनू अविवाहित थे। वीरपाल की पत्नी का डेढ़ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। शेर सिंह के दो भाई गुड्डू व जदुनाथ की आठ वर्ष पूर्व पुवायां में हुए हादसे में मृत्यु हो गई थी।

Edited By: Mohammed Ammar