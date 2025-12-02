लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह आठ से 10 बजे के बीच मची अफरा-तफरी, आठ उड़ानें कैंसिल, दो दर्जन से अधिक लेट 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ान सेवाएं मंगलवार को अधिक प्रभावित हुईं। आठ उड़ानें निरस्त कर दी गईं। वहीं, दो दर्जन से अधिक विमान लेट लतीफी का शिकार हुए। सबसे अधिक अफरातफरी सुबह आठ से 10 बजे के बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर देखने को मिली। लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एक विमान दो घंटे लेट हो गया। पूर्व सूचना के यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको विमान के लेट होने की जानकारी मिली। कई यात्रियों की दिल्ली में मीटिंग छूट गई।

इंडिगो एयरलाइन के विमान 6E- 2056 को सुबह 7:45 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था। इस विमान के यात्री सुबह 6:45 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि अभी विमान लेट है। उनको बताया गया कि विमान 9:50 बजे रवाना होगा। यात्रियों ने इसकी शिकायत एयरलाइन के कर्मचारियों को दर्ज कराई।

वहीं, आबुधाबी से लखनऊ आने वाला विमान 6ई- 1416 भी तीन घंटे की देरी से आया। शारजाह से लखनऊ आने वाला विमान 6ई -1424 लखनऊ 1:20 घंटे, हैदराबाद से लखनऊ आने वाला विमान 6ई -608 समय से 35 मिनट, लखनऊ से दुबई जाने वाला विमान एफजेड-444 भी 20 मिनट, लखनऊ दिल्ली का बिना आईएक्स -507 दिल्ली के लिए 36 मिनट की देरी से रवाना हुआ।

इसके अलावा विमान 6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ 50 मिनट, 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 49 मिनट, 6ई-7422 इंदौर-लखनऊ 58 मिनट, 6ई-6167 हैदराबाद-लखनऊ एक घंटा की देरी से आया। लखनऊ से रवाना होने वाला दिल्ली का विमान 6ई-758 दो घंटे, 6ई-7221 लखनऊ-इंदौर 41 मिनट, 6ई-399 लखनऊ-गोवा 1:35 घंटा, 6ई-6968 लखनऊ-अहमदाबाद 1:20 घंटा, 6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली दाे घंटे, 6ई-7027 लखनऊ-जयपुर एक घंटा की देरी से उड़ान भर सका।