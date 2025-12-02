लखनऊ से दिल्ली जाने वाला विमान दो घंटे लेट, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रहा अफरा-तफरी का माहौल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह उस समय अफरातफरी का माहौल रहा जब लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एक विमान दो घंटे लेट हो गया। पूर्व सूचना के यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको विमान के लेट होने की जानकारी मिली। यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। इसके अलावा खराब मौसम के कारण कई विमान मंगलवार सुबह देरी से आए।

इंडिगो एयरलाइन के विमान 6E- 2056 को सुबह 7.45 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था। इस विमान के यात्री सुबह 6.45 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि अभी विमान लेट है। उनको बताया गया कि विमान 9.50 बजे रवाना होगा। कई यात्रियों की दिल्ली में सुबह की मीटिंग लगी थी। यात्रियों ने इसकी शिकायत एयरलाइन के कर्मचारियों को दर्ज कराई। विमान 9.50 बजे रवाना हो सका।