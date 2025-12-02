लखनऊ से दिल्ली जाने वाला विमान दो घंटे लेट, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रहा अफरा-तफरी का माहौल
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को अफरा-तफरी मची रही। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक उड़ान दो घंटे देरी से रवाना हुई। यात्रियों को पूर्व सूचना के अभाव में एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। खराब मौसम के कारण भी कई विमान विलंबित हुए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह उस समय अफरातफरी का माहौल रहा जब लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एक विमान दो घंटे लेट हो गया। पूर्व सूचना के यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको विमान के लेट होने की जानकारी मिली। यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। इसके अलावा खराब मौसम के कारण कई विमान मंगलवार सुबह देरी से आए।
इंडिगो एयरलाइन के विमान 6E- 2056 को सुबह 7.45 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था। इस विमान के यात्री सुबह 6.45 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि अभी विमान लेट है। उनको बताया गया कि विमान 9.50 बजे रवाना होगा। कई यात्रियों की दिल्ली में सुबह की मीटिंग लगी थी। यात्रियों ने इसकी शिकायत एयरलाइन के कर्मचारियों को दर्ज कराई। विमान 9.50 बजे रवाना हो सका।
वहीं, आबुधाबी से लखनऊ आने वाला विमान 6E- 1416 भी तीन घंटे की देरी से लखनऊ आया। शारजाह से लखनऊ आने वाला विमान 6E -1424 लखनऊ 1.20 घंटे देरी से उतरा। जबकि हैदराबाद से लखनऊ आने वाला विमान 6E -608 समय से 35 मिनट, लखनऊ से दुबई जाने वाला विमान एफजेड-444 भी 20 मिनट और लखनऊ दिल्ली का बिना आईएक्स -507 दिल्ली के लिए 36 मिनट की देरी से रवाना हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।