मानकों की अनदेखी और अप्रशिक्षित मजदूरों से काम, कौशांबी ब्लास्ट के बाद सामने आई पटाखा कारोबार की जमीनी हकीकत
कौशांबी जैसी घटनाएं लखनऊ में भी होती हैं क्योंकि पटाखा लाइसेंस के बाद मौके का निरीक्षण नहीं होता है।
HighLights
पटाखा लाइसेंस के बाद मौके का निरीक्षण नहीं किया जाता।
प्रतिबंधित मसाले और अप्रशिक्षित मजदूरों से बनवाए जाते हैं पटाखे।
अधिक लाभ के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कौशांबी के मनोरी क्षेत्र में हुई घटना कोई नई नहीं है। ऐसी घटनाएं लखनऊ में भी हो चुकी है, क्योंकि पटाखा लाइसेंस देने के बाद मौके का निरीक्षण नहीं होता है। मानकों की अनदेखी करके प्रतिबंधित मसाले का प्रयोग किया जाता है।
निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को पटाखा बनाने में लगाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि मिश्रण कितना करना है, पैसे बचाने और अधिक लाभ कमाने के चक्कर में ऐसी घटनाएं हो रही है। यह कहना है लखनऊ के पटाखा व्यापारी हुआ लखनऊ पटाखा संगठन के महामंत्री अखिलेश गुप्ता का।
उनके मुताबिक, लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यापारी दीपावली के समय शिवाकाशी से आने वाले अधिकृत पटाखे की ही बिक्री करते हैं। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के हिसाब से गोदाम में स्मोक डिटेकटर, अग्निशमन उपकरण प्रवेश व निकास के पर्याप्त द्वार के साथ ही जिस परिसर का लाइसेंस हुआ है, वही होना चाहिए।
जिलों में इनका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी मौके पर पड़ताल करके देखना चाहिए।
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