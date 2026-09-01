मानकों की अनदेखी और अप्रशिक्षित मजदूरों से काम, कौशांबी ब्लास्ट के बाद सामने आई पटाखा कारोबार की जमीनी हकीकत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कौशांबी के मनोरी क्षेत्र में हुई घटना कोई नई नहीं है। ऐसी घटनाएं लखनऊ में भी हो चुकी है, क्योंकि पटाखा लाइसेंस देने के बाद मौके का निरीक्षण नहीं होता है। मानकों की अनदेखी करके प्रतिबंधित मसाले का प्रयोग किया जाता है।

निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को पटाखा बनाने में लगाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि मिश्रण कितना करना है, पैसे बचाने और अधिक लाभ कमाने के चक्कर में ऐसी घटनाएं हो रही है। यह कहना है लखनऊ के पटाखा व्यापारी हुआ लखनऊ पटाखा संगठन के महामंत्री अखिलेश गुप्ता का।