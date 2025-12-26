अलीगढ़ के ऐश प्लाजा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर लगी आग, 2BHK फ्लैट का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र के ऐश प्लाजा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित टूबीएचके फ्लैट में गुरुवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर थाना पुलिस व दमकल टीम पहुंच गई। फर्नीचर व इलेक्ट्रानिक सामानों में आग लगने से आग काफी भड़क चुकी थी। गनीमत रही कि उस वक्त फ्लैट में कोई था नहीं। लेकिन अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

यह फ्लैट गयासुद्दीन आजाद का है। इसमें एएमयू का बीटेक का छात्र हम्माद किराए पर रहता था। वह फ्लैट बंद कर कहीं चला गया था। तभी देर रात अचानक आग लग गई। आग जब आसपास के लोगों ने देखी तो फौरन पुलिस को सूचित किया। दमकल टीम भी पहुंच गई।

बन्नादेवी से दो, पुलिस लाइन से एक व एक गाड़ी तालानगरी से पहुंची। गेट तोड़कर टीम अंदर घुसी। लकड़ी व इलेक्ट्रानिक सामानों में आग लगने से आग बेकाबू हो गई थी। हालांकि करीब 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया।