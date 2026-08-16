लखनऊ: ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पेंट फैक्ट्री में लगी आग, 8 दमकलों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार रात बंद पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में लपटें विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने सूचना दमकल और पुलिस को दी। मौके पर अलग-अलग दमकल स्टेशन से पहुंचींं। आठ गाड़ियों की मदद से टीम ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि, आग लगने से फैक्ट्री में रखा काफी सामान जल गया।

आठ दमकल गाड़ियों ने पाया काबू मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में अंकुश अग्रवाल की ईगल पेंट फैक्ट्री है। शनिवार रात सूचना मिली कि अंदर आग लग गई है। आलमबाग स्टेशन से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में टीम रवाना की गई। टीम पहुंची तो आग विकराल रूप से जल रही थी। अंदर धुआं भरा था। पास में पेंट और कई कंटेनर में केरोसिन रखा था। टीम ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए।