लखनऊ: ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पेंट फैक्ट्री में लगी आग, 8 दमकलों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू
शनिवार रात ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बंद पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे आठ दमकल गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में बुझाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री का काफी सामान जलकर खाक हो गया; आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
HighLights
ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पेंट फैक्ट्री में आग
आठ दमकल गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में आग बुझाई
कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका
जागरण संवाददाता, लखनऊ। ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार रात बंद पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में लपटें विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने सूचना दमकल और पुलिस को दी। मौके पर अलग-अलग दमकल स्टेशन से पहुंचींं। आठ गाड़ियों की मदद से टीम ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि, आग लगने से फैक्ट्री में रखा काफी सामान जल गया।
आठ दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में अंकुश अग्रवाल की ईगल पेंट फैक्ट्री है। शनिवार रात सूचना मिली कि अंदर आग लग गई है। आलमबाग स्टेशन से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में टीम रवाना की गई। टीम पहुंची तो आग विकराल रूप से जल रही थी। अंदर धुआं भरा था। पास में पेंट और कई कंटेनर में केरोसिन रखा था। टीम ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए।
ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना, डेढ़ घंटे में बुझी आग
एक टीम फैक्ट्री की छत पर पहुंची और कंटेनर के पास फोम की बौछार शुरू कर दी। मौके पर सरोजनी नगर, हजरतगंज, चौक, पीजीआई आदि स्थानों से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गई। आठ गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के वक्त फैक्ट्री भी बंद थी।
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सीएफओ ने बताया कि फैक्ट्री की फायर एनओसी के बारे में जांच की जा रही है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। शार्ट सर्किट की आशंका है।